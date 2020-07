Frau in S-Bahn attackiert: Verdächtiger ermittelt

Nach der Attacke gegen eine junge Frau in einer S-Bahn hat die Polizei den mutmaßlichen Angreifer ausfindig gemacht. Der 22-Jährige sei bereits bekannt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch (01. Juli 2020) mit.

Opfer wollte Streit zwischen Täter und anderem Reisenden schlichten

Die 25-Jährige saß laut Angaben am Montagnachmittag in einem Wagen der S75, als der Mann zunächst mit anderen Reisenden verbalen Streit angezettelt habe. Nach bisherigen Ermittlungen habe die Frau versucht, die Situation zu beruhigen. Daraufhin habe sich die Aggression gegen die Berlinerin gerichtet. Beim Halt am S-Bahnhof Gehrenseestraße sei die Frau von dem Angreifer aus dem Zug geschubst und auf dem Bahnsteig weiter attackiert worden. Der Mann konnte zunächst unerkannt flüchten.