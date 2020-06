Mann nahe Alexanderplatz erstochen: Neue Spur

Rund 15 Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 26-jährigen Litauers in der Nähe des Alexanderplatzes hat die Polizei den Täter noch nicht gefasst, sucht aber jetzt nach einem zweiten Beteiligten.

Verdächtiger etwa 40 Jahre alt, kräftige Gestalt mit Halbglatze

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera wird bereits öffentlich nach dem Hauptverdächtigen gefahndet. Der etwa 40 Jahre alte Mann sei aber noch nicht identifiziert. In der Beschreibung des Verdächtigen werden eine kräftige Gestalt sowie eine Halbglatze mit Haarkranz genannt. Er soll in der um 22.16 Uhr am Alexanderplatz eingefahrenen U-Bahn der Linie U2 einen bislang unbekannten Zeugen angesprochen haben. Der Verdächtige soll nach der Tat am 18. März 2019 zu Fuß zu dem Bahnhof geflüchtet sein.