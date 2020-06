Illegales Autorennen in Marzahn: Polizei beschlagnahmt Fahrzeug

Nach einem Rennen zwischen einer Autofahrerin und einem unbekannten Motorradfahrer in Marzahn hat die Polizei den Führerschein und Wagen der 25 Jahre alten Fahrerin beschlagnahmt.

Zivilkräfte der Polizei beobachteten in der Nacht auf Sonntag einen Pkw und zwei Motorräder, die auf der Landsberger Allee zu schnell in Richtung Märkische Allee fuhren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto soll ein anderes Fahrzeug rechts und ohne Blinker überholt haben, woraufhin das Motorrad dicht hinterhergefahren sei, um auf eine Höhe mit dem Auto zu gelangen.