Handtaschenräuber in Wedding festgenommen

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Handtaschenräuber in Berlin-Wedding festgenommen. Er soll am Montagnachmittag eine 73 Jahre alte Frau im Flur ihres Wohnhauses bestohlen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach versuchte der Mann, der Frau die Tasche zu entreißen, konnte aber nur den Geldbeutel, einen Autoschlüssel, das Handy sowie einen Kalender stehlen. Polizisten nahmen den Mann kurz darauf fest. Bis auf den Geldbeutel hatte er noch alles bei sich.

