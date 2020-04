Modell von Raver-Parade beschädigt: Hoher Schaden

Unbekannte haben das Modell der geplanten «Rave The Planet Parade» in der Mall of Berlin gestohlen und beschädigt. Die Polizei bestätigte am Sonntag eine entsprechende Anzeige der Rave The Planet gGmbH. Sie hatte im Internet vom Diebstahl des oberen Teils der Miniatur-Siegessäule zwischen Karfreitag und Ostersonntag berichtet. Das 48 Meter lange Modell zeigt die Straße des 17. Juni samt Siegessäule und Miniaturfiguren, von denen einige plattgetrampelt worden seien. Laut Rave The Planet liegt der entstandene Schaden bei mindestens 20 000 Euro.

Geschäftsführer und Loveparade-Erfinder Dr. Motte ist zuversichtlich, dass die Täter gefasst werden können. «Zum Glück ist das Areal ein Privatgelände und sehr gut videoüberwacht», erklärte er am Sonntag.

Das Modell ist das Herzstück der Spendensammelkampagne für den Neustart der «Rave The Planet Parade», die für den 10. Juli 2021 in Berlin angemeldet ist und Nachfolger der Berliner Loveparade werden möchte.