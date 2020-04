Verbraucherzentrale mahnt zu Wachsamkeit vor Corona-Betrügern

Die Verbraucherzentrale Berlin ruft während der Corona-Krise zu erhöhter Vorsicht vor unseriösen Angeboten auf.

«Egal ob Enkeltrickbetrug oder Fake-Shops im Internet, Verbraucherinnen und Verbraucher sollten gerade in Zeiten von Corona besonders wachsam sein», erklärte Verbraucherschutzsenator Dirk Behrendt (Grüne) in einem gemeinsamen Aufruf mit der Verbraucherzentrale. Offenbar gebe es Menschen, die in Zeiten von Corona bewusst die Unsicherheit der Leute ausnutzten.