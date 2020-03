Mann verwüstet Kirche und attackiert Beamte

Ein 43 Jahre alter Mann hat in Karow den Innenraum einer Kirche verwüstet und Polizisten mit einer Holzlatte angegriffen.

Dies teilte die Polizei am Mittwoch (25. März 2020) mit. Nachdem der Mann am Dienstagnachmittag herumschrie, mit der Holzlatte auf einen Beamten ein- und weiter um sich schlug, konnte er letztendlich festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die attackierten Polizeikräfte blieben unverletzt.