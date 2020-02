Serie von Autobränden: 30-Jähriger verurteilt

Ein vorbestrafter Autobrandstifter ist in Berlin erneut verurteilt worden.

Das Landgericht verhängte dreieinhalb Jahre Haft gegen den 30-Jährigen und ordnete zudem seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Wenige Monate nach seiner letzten Haftentlassung sei der Mann erneut rückfällig geworden, begründete das Gericht am Mittwoch (19. Februar 2020). Dabei seien elf Fahrzeuge ausgebrannt oder beschädigt worden. Bei den Anschlägen sei der 30-Jährige wegen einer Erkrankung vermindert schuldfähig gewesen. Ohne eine Behandlung bestehe die Gefahr erneuter Taten.

Fünf Fälle im Sommer 2019

Der Angeklagte habe zwischen Anfang Juli und 6. August 2019 in fünf Fällen in Berlin und Hamburg Autos angegriffen, so das Gericht. Dabei habe er Grillanzünder eingesetzt. Die Flammen hätten zum Teil auf umstehende Fahrzeuge übergegriffen. Bei einem Anschlag in Berlin-Tiergarten seien dichte Rauchschwaden zudem in eine Wohnung gezogen und hätten Sachschäden verursacht.