Drei Autos in Flammen: Polizei vermutet Brandstiftungen

Drei geparkte Fahrzeuge sind in der Nacht zu Montag in Blankenfelde, Marzahn und Hellersdorf in Flammen aufgegangen.

© dpa

In allen Fällen werden Brandstiftungen vermutet, wie die Polizei am Montag (10. Februar 2020) mitteilte. Verletzte gab es keine. In der Hauptstadt werden immer wieder Fahrzeuge durch nächtliche Brände zerstört oder beschädigt. Häufig werden die Wagen von Unbekannten angezündet. Zuletzt brannten zwei Autos in Friedrichshain.

