Ehefrau misshandelt und beinahe erwürgt: Angeklagter gesteht

Zwei Wochen nach sexuellen Übergriffen während eines Familienurlaubs auf einem Campingplatz im August 2019 soll der Mann die dreifache Mutter vor ihrem Wohnhaus in Hellersdorf abgepasst, in einen Lagerraum gesperrt und misshandelt haben. Als ihr die Flucht ins Freie gelungen war, habe er sie zu Boden gebracht, sich auf sie gekniet und gewürgt, so die Anklage. Es habe für die Frau bereits Lebensgefahr bestanden, als ein alarmierter Polizeibeamter eingegriffen habe.