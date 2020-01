Polizei findet Drogen und Waffen bei Wohnungsdurchsuchung

In der Wohnung eines mutmaßlichen Drogenhändlers im Berliner Ortsteil Kreuzberg hat die Polizei verbotene Waffen, mehrere Tausend Euro und zahlreiche illegale Substanzen gefunden. Die Ermittler entdeckten am Montagabend rund sieben Kilogramm Marihuana, fünf Kilogramm Amphetamin, mehr als tausend Tabletten Ecstasy und etwa vierhundert Gramm Kokain, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 35-jährige Bewohner wurde festgenommen und sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Den Angaben nach hatten Polizisten zuvor ein verdächtiges Auto durchsucht, das vor einem Lokal in der Neuenburger Straße stand. Dabei hätten sie einen Plastikbeutel mit mutmaßlichen Drogen gefunden, hieß es. Daraufhin seien weitere Beamte zur Adresse des Fahrzeugbesitzers in der Oranienstraße gefahren und hätten den Tatverdächtigen dort angetroffen. Laut Polizei hatte er kurz zuvor eine Sporttasche mit Drogen und Geld im Hausflur deponiert. Mit Durchsuchungsbeschluss sei schließlich die Wohnung untersucht worden.