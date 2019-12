Kindesmissbrauch in mehr als 270 Fällen: Angeklagter gesteht

Weil er seine Stieftochter und deren Freundin missbraucht haben soll, steht ein 45-Jähriger vor dem Berliner Landgericht.

Zu den Taten soll es von Juli 2017 bis August 2018 gekommen sein

In insgesamt 272 Fällen habe er sich an der Stieftochter vergangen, in fünf Fällen habe der 45-Jährige auch deren Freundin sexuell berührt. Zu den Übergriffen sei in der Wohnung der Familie gekommen. In einem Fall habe er die Stieftochter vergewaltigt. Zu den Taten soll es laut Anklage in der Zeit von Juli 2017 bis August 2018 gekommen sein.