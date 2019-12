Organisierte Kriminalität: Kokainschwemme in Europa

Kokain als Party- und Businessdroge erfreut sich weiter großer Beliebtheit.

Das stellte die Berliner Kriminalpolizei am 11. Dezember 2019 bei der Präsentation eines Lagebildes zur Organisierten Kriminalität (OK) in der Hauptstadt fest. «Wir erleben gerade bundesweit, europaweit kann man sagen, eine Kokainschwemme ungeahnten Ausmaßes», sagte der Abteilungsleiter im Landeskriminalamt (LKA) für den OK-Bereich, Sebastian Laudan. Es gehe um beschlagnahmte Koks-Mengen, «die man vor Jahren noch nicht hat glauben können». Dabei sei auch Berlin sowohl Umschlagplatz als auch Zielort von Drogenschmuggel und Drogenhandel.