Rechtsextremismus: Internet-Chats stärker beobachten

Bei der Beobachtung der rechtsextremistischen Szene will der Berliner Verfassungsschutz das Internet noch stärker als bisher ins Visier nehmen.

Am 9. Oktober hatte ein Attentäter in Halle vergeblich versucht, sich mit Waffengewalt Zutritt zu einer Synagoge zu verschaffen. Er erschoss eine Passantin und einen Mann in einem Döner-Imbiss. Der Attentäter, der in der Internet-Spielszene aktiv war, veröffentlichte einen Bekennertext mit antisemitischen und rechtsextremen Motiven.