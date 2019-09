Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Leiche im See entdeckt: Obduktion bestätigt Tötungsdelikt

Ein Sportbootfahrer hat auf dem Seddinsee in Müggelheim die Leiche eines Mannes entdeckt. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Mann getötet wurde, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Mordkommission ermittelt. Weitere Angaben zu dem Toten machte die Polizei zunächst nicht. Der Bootsfahrer habe den Leichnam am Samstagnachmittag auf dem Wasser treiben sehen und die Polizei verständigt. Einsatzkräfte brachten den Leichnam an Land.