Mann ruft antisemitische Parolen vor Synagoge

Ein Radfahrer soll vor der Neuen Synagoge in Mitte antisemitische Parolen gerufen haben. Der Staatsschutz ermittelt.

Wie die Polizei am Freitag, den 27. September 2019 mitteilte, war der Radfahrer am Donnerstagabend in der Oranienburger Straße unterwegs und verlangsamte in Höhe der Synagoge sein Tempo. Im Kreis fahrend habe er dann antisemitische Parolen gerufen und sei davongefahren. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung.