Mandantengelder veruntreut? Angeklagter Jurist schweigt

Ein Berliner Jurist, der als Rechtsanwalt Mandantengelder veruntreut haben soll, hat vor dem Landgericht zunächst auf eine Aussage verzichtet.

Die Anklage lautet auf Untreue im besonders schweren Fall und auf Betrug. Der 52-Jährige soll in einem Fall als Verwalter eines Betrags in Höhe von 900.000 Euro unvorteilhafte und vermögensschädigende Überweisungen getätigt haben. Zudem habe er bei der Vermittlung eines Darlehens zu Unrecht Geld einbehalten. Der Mann habe insgesamt rund 56.000 Euro erlangt, heißt es in der zu Prozessbeginn am Mittwoch verlesenen Anklage.