Der Angegriffene stieg am Rosenthaler Platz in Mitte gemeinsam mit Zeugen aus. Zwischen den beiden Männern kam es am Bahnsteig zu einer Rangelei, der Angreifer schlug dem 35-Jährigen erneut ins Gesicht. Zeugen trennten die Kämpfenden, der Schläger flüchtete.