Gold, Bargeld und kiloweise Drogen beschlagnahmt

Im Gold- und Drogenrausch: Nach jahrelangen Ermittlungen sichern Polizisten kiloweise Rauschgift und Gold in mehreren Berliner Wohnungen. Sechs Menschen werden festgenommen.

Sie sollen bandenmäßig mit Rauschgift in «nicht geringer Menge» gehandelt haben: Die Polizei hat sechs mutmaßliche Mitglieder einer Drogenhändlergruppe in Berlin festgenommen. Bei der Durchsuchung von neun Wohnungen sowie drei Lokalen stellten die Beamten nicht nur große Mengen Drogen sicher. Auch neun jeweils ein Kilogramm schwere Goldbarren wurden gefunden. Außerdem beschlagnahmten die Ermittler mehrere Zehntausend Euro Bargeld, wie die Polizei am Samstag (17. August 2019) mitteilte.