Rigaer Straße: Erneut Steinwürfe in Richtung Polizisten

In der vergangenen Nacht sind in der Rigaer Straße erneut Steine in Richtung von Polizisten geflogen. Verletzt wurde bei der Attacke im Ortsteil Friedrichshain niemand, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Demnach handelte es sich bei den Polizisten um Kräfte einer Einsatzhundertschaft, die zu dem Zeitpunkt in der Liebigstraße waren. Wer die Steine aus welcher Richtung geworfen hatte, war zunächst unklar.

Es war nicht der einzige Vorfall in der Nacht in der Rigaer Straße. Gegen 22.00 Uhr nahmen etwa 40 Menschen an einer unangemeldeten Demonstration teil. Die Demonstranten versammelten sich laut Polizei am Bersarinplatz und zogen über die Rigaer Straße zur Liebigstraße. Dort angekommen zerstreuten sich die Teilnehmer. Sie hatten ein Transparent dabei und zündeten Pyrotechnik.

In der Nacht zu Samstag hatte die Polizei nach Steinwürfen auf Polizisten eine Wohnung im alternativen Wohnprojekt Liebigstraße 34 durchsucht. Während des Einsatzes seien die Beamten aus einem gegenüberliegenden Haus mit Farbbeuteln und Pyrotechnik beschossen worden. Verletzt wurde niemand. 120 Beamte und ein Polizeihubschrauber seien im Einsatz gewesen. Festnahmen habe es nicht gegeben.

Rund um das alternative Wohnprojekt «Liebig34» und die benachbarte Rigaer Straße gibt es öfter Auseinandersetzungen zwischen Linksautonomen und der Polizei. In der Gegend mit vielen einstmals besetzten Häusern greifen Linksautonome immer wieder Polizisten an, werfen mit Steinen und Farbbeuteln und beschädigen Autos.