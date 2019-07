«Cannabis-Influencerin»: Drogen-Verkauf per Instagram-Livestream

Eine 29-jährige Frau hat in Neukölln Marihuana per Instagram-Livestream zum Kauf angeboten und prompt Besuch von der Polizei bekommen.

«Das Internet ist kein rechtsfreier Raum»

Die Polizei erinnerte in ihrer Mitteilung an eine aktuelle Netflix-Produktion mit dem Titel «How to sell drugs online (fast)», zu Deutsch: Wie verkauft man (schnell) online Drogen. Und ergänzte scherzhaft: «... and get caught by the police» (und wird von der Polizei erwischt). Weiter hieß es in der Mitteilung: «Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und wird es auch nie sein.»