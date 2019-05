Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Bronze-Teile von Fröbel-Denkmal in Prenzlauer Berg gestohlen

Aus einem Park in Prenzlauer Berg sind Teile einer Bronze-Skulptur gestohlen worden. Eine etwa 80 bis 90 Kilogramm schwere Kugel sowie ein Zylinder mit einem Gewicht von 100 bis 110 Kilogramm seien vermutlich am Wochenende entwendet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bauarbeiter bemerkten am Montagmorgen, dass die Stücke auf dem Fröbelplatz fehlten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Verbleib der Beute. Wem die bronzenen Elemente zum Kauf, Tausch oder Pfand angeboten wurden, solle sich bei den Ermittlern melden.

Die gestohlenen Teile gehörten zu dem Denkmal für den Lehrer und Erzieher Friedrich Fröbel (1782–1852), der als Begründer des Kindergartens gilt.