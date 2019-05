Sohn zur Prostitution gezwungen? Vater schweigt vor Gericht

Ein 55-jähriger Vater, der seinen minderjährigen Sohn von Rumänien nach Berlin geholt und hier zum Betteln und zur Prostitution gezwungen haben soll, hat vor dem Landgericht eine Aussage verweigert.

In der am Dienstag (28. Mai 2019) zu Prozessbeginn verlesenen Anklage heißt es, der Junge sei zwölf Jahre alt gewesen, als er sexuell ausgebeutet worden sei. Das verdiente Geld habe das Kind bis auf einen kleinen Betrag an den Angeklagten abgeben müssen. Der Sohn hatte den 55-Jährigen in einer früheren Vernehmung belastet und erklärt, sein Vater habe verlangt: «Mach Geld».