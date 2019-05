Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Schuss am Kottbusser Damm: Ein Verletzter

Am Kottbusser Damm in Berlin ist ein Mensch durch einen Schuss verletzt worden. «Zur Identität des Opfers und zum Hintergrund können wir zur Stunde noch nichts sagen», betonte ein Sprecher der Polizei. Das liege auch daran, dass das Opfer nicht besonders kooperativ sei, hieß es. Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten in der Nacht zum Sonntag den Tatort in der Schinkestraße. Die Suche nach dem Täter verlief bisher ohne Erfolg.