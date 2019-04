Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Restaurant in Mitte überfallen

Geld und Parfüm hat ein Unbekannter am frühen Montagmorgen bei einem Überfall auf ein Restaurant in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin erbeutet.

Eine 23-jährige Mitarbeiterin zählte im hinteren Bereich des Restaurants die Einnahmen, als der Täter sie zu Boden drückte, wie die Polizei mitteilte. Er klaute die Einnahmen sowie zwei Parfümflaschen. Die Mitarbeiterin blieb demnach unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.