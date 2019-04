Ein bewaffneter und stark betrunkener Berliner ist am Ostbahnhof festgenommen worden.

Beamte stellten bei dem 47-Jährigen am Mittwochabend (24. April 2019) eine sogenannte Federdruckwaffe mit Munition sicher, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Ein Zeuge hatte den Mann mit der Waffe zuvor in einer S-Bahn beobachtet. Warum er sie dabei hatte, sei noch nicht klar, hieß es. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 2,92 Promille.