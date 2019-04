Nach Todesschüssen auf Arzt: Bis zu 10.000 Euro Belohnung für Hinweise

Mehr als ein Jahr nach tödlichen Schüssen auf einen Arzt in Marienfelde hat die Staatsanwaltschaft bis zu 10.000 Euro Belohnung für Hinweise zur Aufklärung des Verbrechens in Aussicht gestellt.

Wer das 67-jährige Opfer oder Menschen aus seinem Umfeld kannte, sollte sich melden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch (24. April 2019) mit. Der Täter war geflüchtet. Der Geldbetrag für Hinweise zu dem Fall sei der für die Staatsanwaltschaft höchst mögliche, sagte eine Sprecherin.

Am Abend des 12. Januar 2018 war der schwer verletzte Arzt im Hof eines Büro- und Praxiskomplexes in der Malteserstraße entdeckt worden. Ein Notarzt konnte dann nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Opfer hatte seine Praxis in dem Komplex.