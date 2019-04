Gegen einen 18-Jährigen, der den Jugendstadtrat von Neukölln per Facebook massiv beleidigt haben soll, ist ein Strafbefehl in Höhe von 750 Euro erlassen worden.

Der junge Mann soll den CDU-Politiker Falko Liecke im September 2018 in zwei Fällen beschimpft haben. Das Urteil des Amtsgerichts Tiergarten erging am Montag (08. April 2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Form eines Strafbefehls, weil der 18-Jährige nicht zum Prozess erschienen war.