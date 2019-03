Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Streit im Restaurant: Mann greift anderen mit Küchenbeil an

Mit einem Küchenbeil hat ein Mann in Berlin-Mitte auf einen anderen eingeschlagen. Zu dem Angriff in einem Restaurant am frühen Sonntagmorgen kam es, nachdem die beiden 51 Jahre alten Männer sich lautstark gestritten hatten. Worum es dabei ging, blieb unklar. Einer der beiden habe dem anderen schließlich mehrmals mit dem Beil auf den Kopf geschlagen, so dass er einen Knochenbruch an der Schläfe und eine Schnittwunde am Kopf erlitt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Der Angreifer wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.