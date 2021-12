Investitionsbank erwartet kräftiges Wirtschaftswachstum

Die Berliner Wirtschaft ist nach dem Corona-Einbruch laut der Investitionsbank Berlin (IBB) wieder auf Wachstumskurs eingeschwenkt.

Die IBB erwartet, dass in der Hauptstadt das Bruttoinlandsprodukt im nächsten Jahr um etwa vier Prozent zulegen wird - nach einem Anstieg von knapp drei Prozent in diesem Jahr. Voraussetzung ist jedoch, dass die neue Corona-Variante Omikron rasch eingedämmt werden kann, wie die landeseigene Förderbank am Montag (27. Dezember 2021) mitteilte.