Sommerferien in Berlin beginnen künftig frühestens im Juli

Die Sommerferien starten in Deutschland je nach Bundesland zu unterschiedlichen Terminen nach einem rollierenden Verfahren. In Berlin hatten ein sehr früher Beginn schon im Juni und große Zeitsprünge von einem frühen zu einem besonders späten Termin in der Vergangenheit dazu geführt, dass ein Schuljahr mitunter von sehr kurzer Dauer war. Das hatte laut Bildungsverwaltung unter Eltern, Lehrkräften und Schülern zu Irritationen geführt.