Clubcommission: Viele Clubs werden schließen

In Berliner Clubs darf seit Mittwoch nicht mehr getanzt werden - das sehen schärfere Regeln vor, die angesichts hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus greifen. Nach Einschätzung eines Verbands könnten nun etliche Häuser wieder vorübergehend zumachen.

«Die meisten werden schließen», sagte Sprecher Lutz Leichsenring von der Clubcommission am 8. Dezember 2021. Manche könnten auf Restaurants oder den Barbetrieb setzen, andere hätten diese Alternativen nicht. Neben den ökonomischen Schäden mache das viele auch psychisch fertig. Auch sie wünschten sich eine sichere Lösung, sagte Leichsenring der Deutschen Presse-Agentur. Das Tanzverbot, das in den Innenräumen von Clubs nun gilt, hält er aber für keine sinnvolle Lösung. Seiner Meinung nach könnte sich das Tanzen nun in Privatwohnungen und Partykeller verlagern. «Das wird unweigerlich passieren.»