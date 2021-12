Kalayci schließt «epidemische Notlage» für Berlin nicht aus

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci schließt nicht aus, dass Berlin in die Situation kommt, eine «epidemische Notlage» zu erklären.

«Wenn wir diese Erfordernis sehen, dann wird das Parlament auch diesen Beschluss fassen, da gibt es eine hohe Bereitschaft», sagte die SPD-Politikerin am Dienstag (07. Dezember 2021) nach einer Senatssitzung. Die Fraktionen der rot-schwarz-grünen Regierungskoalition in Brandenburg hatten am Montag erklärt, es sei angesichts der Infektionslage in ihrem Land notwendig, die epidemische Notlage festzustellen. Kalayci wies darauf hin, dass die Pandemielage in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich sei. «Brandenburg liegt in der Inzidenz 300 über Berlin», so die Gesundheitssenatorin.