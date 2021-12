Corona-Inzidenzwert bei rund 360

Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus sind in Berlin unverändert hoch.

In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich in der Hauptstadt nachweislich 360,7 von 100.000 Menschen mit dem Coronavirus, wie das Robert Koch-Institut am Freitagmorgen (03. Dezember 2021) mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag damit ähnlich hoch wie am Freitag vergangener Woche. Berlin liegt unter dem bundesweiten Durchschnitt von rund 442.