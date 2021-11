Berliner Gewerkschaft will Impfpflicht für Polizei

Angesichts der verschärften Corona-Regeln hält die Gewerkschaft der Polizei (GdP) eine Impfpflicht für Polizisten erforderlich. «Wir sehen inzwischen keine andere Möglichkeit, um Gesundheit und Innere Sicherheit gewährleisten zu können», sagte der Sprecher des GdP-Landesbezirks Berlin, Benjamin Jendro, am Montag. Die Senatsinnenverwaltung und die Polizei reagierten zurückhaltend auf den Vorstoß und verwiesen unter anderem auf eine Impfquote von mehr als 80 Prozent bei den Beschäftigten.

Bislang hatte die GdP eine berufsbezogene Impfpflicht abgelehnt und rechnet auch aus den eigenen Reihen mit Kritik. Das Thema sei jedoch in den vergangen Tagen ausführlich in verschiedenen Gremien in Berlin und auf Bundesebene diskutiert worden. Angesichts der pandemischen Lage sei eine Impfpflicht für Beschäftigte der Polizei und des Allgemeinen Ordnungsdienstes «alternativlos» und müsse schnellstmöglich umgesetzt, so die Gewerkschaft.