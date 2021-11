Merkel-Fotografin: 16 Jahre Kanzlerin nicht ohne Tribut

Angela Merkel sind die Anstrengungen der langen Amtszeit als Kanzlerin aus Sicht der Fotokünstlerin Herlinde Koelbl anzusehen. «Sie können nicht 16 Jahre Bundeskanzlerin sein, ohne Tribut zu zahlen. Bundeskanzlerin eines Landes zu sein ist der höchste Stress, den Sie überhaupt haben können. Sie haben die Verantwortung für ein Land», sagte Koelbl der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die 82-Jährige hat die CDU-Politikerin von 1991 bis heute fast durchgängig einmal jährlich porträtiert. Die Aufnahmen sind im Band «Angela Merkel. Porträts 1991-2021» enthalten, der am 19. November erscheint.

Bei den Begegnungen für die Aufnahmen hat Koelbl jenseits von erwartbaren Wandlungen wie Frisuren oder Falten auch kleine Veränderungen registrieren können. «Was in den letzten Jahren etwas verschwunden ist, ist das lebendige Leuchten in den Augen, in den lachenden Augen. Diese Lebendigkeit ist selten mehr zu sehen. Auch ihre Körpersprache ist zurückgenommener», sagte die in München lebende Fotografin.