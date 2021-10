Weihnachtsferien beginnen schon am 23. Dezember

Berlins Schülerinnen und Schüler bekommen vor Weihnachten einen Tag früher frei.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat den 23. Dezember in diesem Jahr zum unterrichtsfreien Tag erklärt, wie die Bildungsverwaltung am Mittwoch (27. Oktober 2021) mitteilte. Die Entscheidung sei in Absprache mit den Schulleitungsverbänden und dem Vorstand des Landeselternausschusses gefallen. Das Ziel sei, Hektik und Stress unmittelbar vor Weihnachten für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler zu verringern.

Weihnachtsferien 2021 besonders kurz

Nach den bisherigen Ferienplanungen und weil bestimmte Feiertage auf das Wochenende fallen, sind die Weihnachtsferien in Berlin in diesem Jahr besonders kurz. Sie beginnen erst am 24. Dezember, der erste Schultag nach dem Jahreswechsel ist bereits wieder am 3. Januar. Mit einem weiteren unterrichtsfreien Tag gewinnen Familien etwas mehr Zeit und werden entlastet, argumentierte die Bildungsverwaltung.