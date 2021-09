Klinikstreit geht weiter: Gespräche laufen aber

Im Tarifkonflikt mit den landeseigenen Berliner Kliniken plant die Gewerkschaft Verdi bislang kein Aussetzen ihres Streiks für bessere Arbeitsbedingungen.

Es gebe mit der Charité jedoch intensive Gespräche, berichtete Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger am 22. September 2021. Ein Eckpunktepapier der Charité bleibe in einigen Punkten jedoch noch hinter bisherigen mündlichen Zusagen zurück. «Wir begrüßen, dass die Vorschläge der Charité nun auf dem Tisch liegen, sehen aber noch einigen Änderungsbedarf», ergänzte Jäger. Die Charité bestätigte, dass es auf ihr Angebot vom Dienstag hin ein Gegenangebot von Verdi gebe. Darüber sollte noch am Mittwochabend gesprochen werden. Dass der Streik für die Zeit dieser Verhandlungen nicht ausgesetzt werde, empfinde die Charité allerdings als «eher unüblich», hieß es. Sie erhoffe eine baldige Einigung.