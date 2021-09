Auto eines Kandidaten für Abgeordnetenhaus-Wahl angezündet

Unbekannte haben in Berlin das Auto eines Kandidaten für die Abgeordnetenhaus-Wahl angezündet.

Wie die Polizei am Dienstag (14. September 2021) mitteilte, stand der Wagen am frühen Morgen in der Müllerstraße in Berlin-Mahlsdorf (Bezirk Marzahn-Hellersdorf) komplett in Flammen. Durch das Feuer wurde auch ein davorstehendes Auto beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.