S-Bahn bietet Impfungen im Sonderzug auf der Ringbahn an

Die Berliner S-Bahn bietet an diesem Montag (30. August 2021) Corona-Impfungen in einem Sonderzug auf der Ringbahn an.

Zurück Weiter © dpa Ein Sonderzug der S-Bahn, in dem Impfungen mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson angeboten werden, steht am S-Bahnhof Grünau.

© dpa Ein Sonderzug der S-Bahn, in dem Impfungen mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson angeboten werden, hält am S-Bahnhof Treptower Park.

© dpa Christian Gravert, Chefmediziner der Deutschen Bahn, impft eine Frau in einem Sonderzug der S-Bahn, in dem Impfungen mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson angeboten werden.

© dpa Ein Sonderzug der S-Bahn mit dem Hinweis auf das Impfzentrum, in dem Impfungen mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson angeboten werden, steht am S-Bahnhof Grünau.

© dpa Die Anzeige kündigt den Sonderzug der S-Bahn, in dem Impfungen mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson angeboten werden, im S-Bahnhof Grünau an.

Informationen zum Coronavirus: Schutzimpfung Offizielle Informationen des Landes Berlin zur Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2: Voraussetzungen, Termine und Ablauf. mehr

Der Chefmediziner der Deutschen Bahn verabreicht in dem Zug die Einmalimpfung von Johnson&Johnson, wie das Unternehmen mitteilte. Start ist um 10.38 Uhr am Bahnhof Treptower Park. «Gefahren werden drei Runden auf der Linie S42, entgegen dem Uhrzeigersinn», hieß es. Das Ende ist damit für 13.33 Uhr angepeilt. «Alle Menschen ab 18 Jahre, die noch nicht gegen Corona geimpft sind, sind herzlich eingeladen, an Bord des Zuges eine Dosis von Johnson&Johnson zu erhalten.»

Interessierte konnten sich vorab im Internet für eine Impfdosis registrieren. Online seien bereits am Freitag sämtliche Plätze vergeben gewesen, teilte eine Sprecherin der Berliner S-Bahn mit. Die Menschen könnten aber auch ohne Platz spontan vorbeikommen und sich impfen lassen.

