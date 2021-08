«Moabit Hilft» rechnet vorerst nicht mit mehr Flüchtlingen

Der Verein «Moabit Hilft», der seit Jahren geflüchtete Menschen in Berlin unterstützt, rechnet vorerst nicht mit einer starken Zunahme der Schutzsuchenden aus Afghanistan. Entsprechende Äußerungen von Politikern, darunter Innenminister Horst Seehofer (CSU), seien wohl dem Wahlkampf geschuldet, sagte die Gründerin und Geschäftsführerin des Vereins, Diana Henniges, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

«Wo sollen die Leute denn herkommen?» Die Grenzen Afghanistans zu den Nachbarländern seien praktisch zu, sagte sie. Sie berief sich dabei auf Berichte von Menschen in dem Land, mit denen der Verein oder afghanische Geflüchtete in Berlin in stetigem Kontakt seien.