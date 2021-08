70 Jahre Kathi: Osten blickt auf bewegte Geschichte zurück

Ungewöhnlich viel Zeit nahm sich am Mittwoch der ansonsten von Termin zu Termin eilende Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) beim Besuch der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum des Backunternehmens Kathi. Dass ihm das Unternehmen aus Halle besonders am Herzen liegt, zeigte auch sein freundschaftlich anmutender Umgang mit dem ehemaligen Geschäftsführer und Unternehmenspatriarchen, Rainer Thiele.

Angefangen hatte die Firmengeschichte von Kathi in einer Garage in Halle. Dort hatte Käthe Thiele, die Großmutter des heutigen Firmenchefs Marco Thiele, in der Zeit des Hungers nach dem Zweiten Weltkrieg mit Rezepten experimentiert, um die Familie satt zu bekommen. Doch bald wurde daraus mehr: 1951 wurde der Name Kathi als Marke rechtlich geschützt, 1953 wurde das als Aushängeschild der Firma geltende Tortenmehl entwickelt. Das Tortenmehl enthält seit Jahren alle Grundzutaten, die es für Kuchenteig braucht: Mehl, Stärke, Zucker, Backpulver und Salz. Nur Fett, Eier und Wasser müssen hinzu gegeben werden.