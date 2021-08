Rassismus bei Polizei: Hunderttausende Chats ausgewertet

Bei den Ermittlungen gegen Berliner Polizisten, die rechtsextreme Inhalte teilten, ist es laut Polizei auch wegen der Datenmengen zu Verzögerungen gekommen. Das sagte der Vizechef des Berliner Landeskriminalamtes (LKA), Stefan Redlich, am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Auf dem beschlagnahmten Handy eines verdächtigen Polizisten seien mehr als 200.000 Messenger-Nachrichten, 123.000 Webverläufe, 32.000 Bilddateien und hunderte Kontakte gefunden worden.

In den vergangenen Jahren waren bei der Berliner Polizei mehrere problematische Vorfälle bekannt geworden, darunter im Oktober 2020 eine Chatgruppe von Polizeischülern mit 26 Mitgliedern, von denen mehrere laut Staatsanwaltschaft Nachrichten mit rassistischen Inhalten oder Hakenkreuzen austauschten. Insgesamt sollen es inzwischen vier Chatgruppen sein, in denen in den vergangenen Jahren einzelne Mitglieder rassistische oder extremistische Inhalte teilten. Im Juni wurden Wohnungen und andere Räume von fünf Polizisten durchsucht. In Berlin arbeiten mehr als 18.000 Polizisten.