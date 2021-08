Berlin will Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen

Das Land Berlin ist zur Aufnahme von Flüchtlingen ausAfghanistan bereit. Gemeinsam mit anderen Bundesländernwürde Berlin ein Kontingent von Flüchtlingen aufnehmen,«die sich in Afghanistan für den Aufbau der Demokratieeingesetzt haben», sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) dem«Tagesspiegel» (Sonntags-Ausgabe). «Wir brauchen dafürdringend Entscheidungen auf Bundesebene.»

Die Berliner Senatorin für Integration, Elke Breitenbach (Linke), forderte ebenfalls eine «humanitäre Hilfsaktion, an der sich Berlin selbstverständlich beteiligen wird». Auch die Grünen-Spitzenkandidatin in Berlin, Bettina Jarasch,sieht Deutschland und Berlin in der Verantwortung: «Berlin muss demBund ein Angebot machen, im Rahmen des deutschen Handelns einKontingent Flüchtlinge aufzunehmen.»