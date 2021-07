DFB-Gericht weist Revision ab: BFC Dynamo zurecht im Pokal

Der BFC Dynamo wird in der 1. Runde des DFB-Pokals als Berliner Vertreter starten. Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Revision der SpVg Blau-Weiß 1890 Berlin gegen das Berufungsurteil des BFV-Verbandsgerichts als teils unzulässig und unbegründet zurückgewiesen. Damit wird Regionalligist BFC am 7. August gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart antreten.

Der BFV sieht sich bestätigt, «dass weder der Zeitpunkt des Beschlusses durch den BFV-Beirat am 4. Mai 2021, noch die inhaltlichen Änderungen in der BFV-Spielordnung zu beanstanden sind», heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Auch ein Verstoß gegen das Prinzip des Fairplay oder den Gleichbehandlungsgrundsatz im DFB-Bundesrecht sei für das Bundesgericht nicht ersichtlich.