Mitte will keine Party im Landschaftsschutzgebiet Plötzensee

Das Strandbad und dessen Uferbereiche dürften nicht in eine Event-Location verwandelt werden, hieß es am 17. Juli 2021 in einer Mitteilung. Plötzensee und Uferzonen seien Teil des Landschaftsschutzgebietes «Volkspark Rehberge», das Strandbad grenze unmittelbar daran an. Hinzu kämen die berechtigten Interessen der Anwohnenden.