Kalayci: Impfzentren werden noch länger gebraucht

Berlins Corona-Impfzentren sollen nach Angaben von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci länger als bisher geplant offen bleiben.

«Wir haben in den vergangenen Monaten erlebt, wie wichtig die Impfzentren und mobilen Impfteams für den Impferfolg sind», twitterte die SPD-Politikerin am 28. Juni 2021. «Daher sollen sie nach dem 30.09. nicht vollständig geschlossen werden und können in reduzierter Form weiterhin im Einsatz bleiben.» Außerdem solle sichergestellt werden, dass die Kapazitäten bei Bedarf schnell wieder hochgefahren werden könnten.