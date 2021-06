Drei Ponys und ein Esel sind in Pankow von einem Bauernhof ausgebüxt und durch die Straßen spaziert.

«Unsere Einsatzkräfte konnten sie mit ihren Lassos einfangen und zum Eigentümer zurückbringen», teilte die Polizei am 08. Juni 2021 mit. Dazu zeigten sie ein Foto eines Polizisten, der ein Pony am Seil führt. Das Kleinpferd hatte in diesem Moment jedoch offenbar mehr Appetit auf das hochgewachsene Grünzeug am Straßenrand als Lust auf den Heimweg.