«Reisepässe» für junge Turmfalken

Die Turmfalken-Drillinge im Wasserturm des Vivantes Klinikums Neukölln bekommen an diesem Dienstag ihren «Reisepass». Experte Stefan Kupko werde die etwa drei Wochen jungen Vögel beringen, teilte der Vivantes-Konzern mit. Durch die Ringe lasse sich leichter feststellen, wohin die Tiere fliegen und woher sie stammen. Und es könnten wertvolle Daten über Vogelzug, Lebensdauer, Sterblichkeit, Ernährung und Fortpflanzung gewonnen werden.

Auch an anderen Orten Berlins können Turmfalken per Kamera beobachtet werden, zum Beispiel im Corbusierhaus in Westend. Auch der Alltag der Turmfalken in der Park-Klinik Weißensee kann im Internet verfolgt werden.