Landespokal: Oberligist legt Einspruch gegen Modus ein

Ein Berliner Oberligist hat Einspruch gegen den Beendigungsmodus im Berliner Landespokal eingelegt. Das Sportgericht des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) hat deshalb am gestrigen Freitag das Präsidium aufgefordert, innerhalb der nächsten sieben Tage eine Stellungnahme einzureichen, wie der BFV mitteilte. In mehreren Videokonferenzen mit allen 32 im Pokal verbliebenen Mannschaften wurde der Modus festgelegt, den Pokal mit den fünf Regionalligisten BFC Dynamo, Berliner AK 07, VSG Altglienicke, Viktoria Berlin und Tennis Borussia Berlin zu beenden.

«In allen Gesprächen mit den verbleibenden 32 Pokalmannschaften war stets der gemeinsame Nenner, dass Berlin am 29. Mai 2021 am Finaltag der Amateure teilnehmen soll. So sehr ich die persönlichen Interessen des Beschwerdeführers nachvollziehen kann, so fehlt mir gleichzeitig der Blick für das allgemeine Interesse des Berliner Amateurfußballs», sagte Joachim Gaertner, Präsidialmitglied Spielbetrieb im BFV.